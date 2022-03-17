مسؤول : زلزال كوخرد اسفر عن تشقق الجدران في 3 قرى

وفي تصريح لمراسل "ارنا" اليوم الخميس، اعرب "سلحشور" عن ارتياحه من ان هذا الحادث لم يسفر عن اضرار بشرية وان الخسائر كانت مادية فقط.

واكد هذا المسؤول بمحافظة هرمزكان، ان فرق الاغاثة التابعة لجمعية الهلال الاحمر متواجدة في منطقة الزلزال وتقوم بتقديم الخدمات حاليا؛ مبينا ان 90 بالمئة من المناطق التي تاثرت بالزلزال لم تتعرض الى اضرار جسيمة.

يذكر ان زلزالا بقوة 6 درجات على مقياس ريختر ضرب فجر اليوم الخميس، ضواحي بلدة كوخرد بمحافظة هرمزكان.

وافاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران، ان مركز الزلزال كان عند التقاء خطي العرض 26.89 والطول 54.65 درجة وفي عمق 10 كم من سطح الارض.

واضاف، بان الحادث وقع عند الساعة 2:45:44 من فجر اليوم الخميس، بالتوقيت المحلي (11:15:44 مساء الاربعاء بتوقيت غرينتش).

كما افادت التقارير الاولية الواردة من موقع الحدث، ان مركز الزلزال يقع على بعد 27 كم من بلدة كوخرد.

انتهى ** ح ع

