رئيس مجلس الشورى يبلغ الحكومة قانون الموازنة العامة من اجل التنفيذ

جاء ذلك في رسالة وجهها رئيس مجلس الشورى الاسلامي محمد باقر قاليباف الى رئيس الجمهورية آية الله ابراهيم رئيسي يوم امس الاحد.

وقد تمت دراسة مشروع قانون الموازنة العامة للبلاد للعام الايراني الجديد 1401 (بدا الاحد 21 اذار/مارس) في اطار 29 جلسة عمل خلال 13 يوما ومن ثم تمت المصادقة عليه بعد معالجة مجلس الشورى للاشكاليات التي اخذها مجلس صيانة الدستور عليه.

وكان مجلس صيانة الدستور قد اعتبر مشروع الموازنة العامة بانه لا يتعارض مع احكام الشريعة والدستور بعد معالجة مجلس الشورى الاسلامي لاشكالياته.

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