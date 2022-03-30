طارمي افضل هداف تصفيات كأس العالم في آسيا

واحتل المنتخب الإيراني لكرة القدم المرتبة الأولى في المجموعة الأولى من المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم قطر 2022 برصيد 25 نقطة ، وفاز بحصة المشاركة في هذه المسابقات. كما فازت كوريا الجنوبية و السعودية واليابان بحصص آسيوية أخرى. كما سيتعين على أستراليا والإمارات مواجهة بعضهما البعض لتحديد المنتخب الآسيوي الخامس. ويجب أن يواجه المنتخب الآسيوي الخامس بيرو خامس منتخبات أمريكا الجنوبية للتأهل لكأس العالم.

واختار الاتحاد الآسيوي أفضل هدافي البطولة في نهاية تصفيات كأس العالم في آسيا ،. وفاز مهدي طارمي الذي سجل 4 أهداف وصنع 2 خلال هذه المسابقات بلقب أفضل هداف في المسابقات. وبالطبع كان بعض اللاعبين الآخرين متساوون مع الطارمي من حيث عدد الأهداف ، لكن مهاجم المنتخب الإيراني فاز بالمركز الأول بفضل تمريراته الحاسمة.

وجاءت جونيا إيتو من اليابان في المركز الثاني في هذا الترتيب ، وجاء علي رضا جهانبخش قائد المنتخب الإيراني في المركز الثالث بأربعة أهداف.

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