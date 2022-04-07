رئيس الجمهورية يصل الى محافظة البرز غرب العاصمة

وكان في استقبال رئيس الجمهورية، محافظ البرز وممثل الولي الفقيه وممثلي اهالي البرز في مجلس الشورى الإسلامي.

ويهدف رئيس الجمهورية من زيارة مختلف المحافظات الايرانية متابعة مشاكل اهاليها وكذلك افتتاح المشاريع التي ستسهم في حل هذه المشاكل.

وسيتناول آية الله السيد إبراهيم رئيسي والوفد المرافق له في هذه الرحلة وخلال الاجتماع مع شرائح مختلفة من اهالي البرز احتياجات ومشاكهم.

ويكون اللقاء مع اسر الشهداء وزيارة بعض المراكز الانتاجية والصناعية والتنموية ضمن برامج رئيس الجمهورية في هذه الزيارة.

الملفت ان استكمال الطريق السريع في شمال وجنوب محافظة البرز، واستكمال الخط الثاني مترو الانفاق، واعتماد الحلول العلمية والعملية للحد من التلوث البيئي في المحافظة، وحماية الأراضي الزراعية ومنع تدميرها من قبل المستغلين سيكون ضمن القضايا التي سيتابعها رئيس الجمهورية والوفد المرافق له خلال هذه الزيارة.

وتقع محافظة البرز وعاصمتها كرج، غرب طهران وتعد من المدن المكتظة بالسكان وتحظى باهمية بسبب قربها من العاصمة اضافة الى ان كثير من المصانع بما فيها مصانع انتاج السيارات تقع في هذه المحافظة.

انتهى** 1453