امير عبداللهيان يتلقى التهنئة من كرزاي لمناسبة عيد الفطر

وفي اتصال هاتفي جرى مساء الاحد هنأ كرزاي، وزير الخارجية والحكومة والشعب الايراني لمناسبة عيد الفطر السعيد.

واشار الرئيس الافغاني الاسبق الى الحوادث الارهابية الاخيرة في افغانستان وادان الارهاب الاعمى الذي يستهدف المواطنين الابرياء، واعتبر مستقبل افغانستان بانه رهن بالتعاون والتضامن بين جميع قوميات وفئات الشعب الافغاني، موجها الشكر والتقدير للدول الجارة لافغانستان خاصة الجمهورية الاسلامية الايرانية لتعاونها ومساعدتها للشعب الافغاني من اجل تجاوز المشاكل الراهنة.

من جانبه هنأ وزير الخارجية الايراني في هذا الاتصال الهاتفي، الرئيس الافغاني الاسبق والمسؤولين والشعب الافغاني لمناسبة عيد الفطر السعيد، داعيا الباري تعالى بان يمنّ على الشعب الافغاني بالرفعة والرخاء والسعادة.

واعرب امير عبداللهيان عن امله بتوسيع ارضيات تعاون افغانستان مع الدول الجارة والدول الاخرى في المنطقة عبر الاسراع في عملية تشكيل الحكومة الشاملة ومكافحة الارهاب فيها.

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