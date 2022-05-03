وزير النفط الايراني: سنستخدم جميع الطاقات لتطوير التعاون مع فنزويلا

وكتب اوجي في تغريدة له في حسابه على موقع "تويتر" الثلاثاء: لقد كانت لي اليوم لقاءات مع الرئيس الفنزويلي السيد مادورو وعدد من كبار المسؤولين الفنزويليين.

ووصف وزير النفط الايراني العلاقات بين ايران وفنزويلا بانها تاريخية واضاف: نحن نريد استخدام جميع الطاقات لتطوير العلاقات والتعاون المشترك.

وكان الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو قد استقبل في كاراكاس وزير النفط الإيراني جواد أوجي، حيث ناقشا سبل تجاوز تداعيات الحظر الاميركي على البلدين.

وقال مادورو في تغريدة على" تويتر": "لقد استقبلت معالي وزير النفط في جمهورية إيران الإسلامية الشقيقة جواد أوجي، وكان اجتماعًا مثمرًا لتعميق علاقات الأخوّة والتنسيق في مجال الطاقة".

والتقى أوجي في وقت سابق نظيره الفنزويلي طارق العيسمي الذي نشر عبر حسابه على إنستغرام تسجيل فيديو يظهره مستقبلًا ضيفه في مكتبه.

من جهتها، قالت وزارة النفط الفنزويلية إنّ الزيارة "تهدف إلى تعميق آليات التعاون الثنائي وبناء طرق وآليات لتجاوز الإجراءات القسرية الأحادية الجانب المفروضة من قبل حكومة الولايات المتحدة وحلفائها".

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