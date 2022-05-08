٠٨‏/٠٥‏/٢٠٢٢, ٥:٥٠ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 84745483
٠ Persons
T T

سمات

رئيسي لنظيره السوري : مستقبل المنطقة يتحدد بمقاومة الشعوب وليس طاولة المفاوضات

رئيسي لنظيره السوري : مستقبل المنطقة يتحدد بمقاومة الشعوب وليس طاولة المفاوضات

طهران / 8 ايار / مايو / ارنا – قال رئيس الجمهورية "اية الله سيد ابراهيم رئيسي" : ان مقاومة الشعوب هي التي تحدد مستقبل المنطقة وفلسطين وتعيّن النظام العالمي، وليست طاولات المفاوضات والاتفاقيات مثل "اسلو" و"كامب ديفيد" و"صفقة القرن".

وفي لقائه اليوم الاحد بطهران، رئيس الجمهورية العربية السورية "بشار الاسد، اشاد "رئيسي" بمقاومة الشعب السوري ضد الارهاب.

يتبع ...** ح ع 
 

سمات

تعليقك

You are replying to: .
captcha