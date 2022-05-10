امير عبداللهيان : لتنفيذ الاتفاقات الموقعة بين طهران والدوحة

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جرى اليوم الثلاثاء بين "امير عبداللهيان" والامين العام لوزارة الخارجية القطرية "احمد بن حسن الحمادي" والوفد المرافق له؛ والذي يزور طهران تلبية لدعوة الخارجية الايرانية لعقد الاجتماع الاول للجنة المشاورات السياسية بين البلدين.

واستعرض الجانبان العلاقات الثنائية وغيرها من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وافادت "ارنا"، بان وزير الخارجية الايراني دعا خلال مباحثاته عصر اليوم مع الحمادي، الى تنفيذ التوافقات التي توصل اليها البلدان تزامنا مع زيارة اية الله رئيسي لدولة قطر.

انتهى ** ح ع

