محمد عبدالسلام: بنود الهدنة واضحة.. ومن يختلق أي شروط أخرى هو من يعرقل تنفيذ الهدنة

واورد موقع "المسيرة" عن عبدالسلام قوله في تغريدة له مساء الثلاثاء، إن "بنود الهدنة واضحة ولا لبس فيها تنص على وقف العمليات العسكرية وفتح ميناء الحديدة لعدد معين من السفن وفتح مطار صنعاء لرحلتين أسبوعيا وإلى وجهتين الأردن ومصر".

واعتبر رئيس الوفد الوطني أن من يختلق أي شروط أخرى هو من يعرقل تنفيذ الهدنة، مشدداً أنه "يفترض بما هو إنساني التعامل معه دون أي تسييس".

تجدر الإشارة إلى أن الهدنة الإنسانية والعسكرية المعلنة، انقضى منها حتى الان ثلثي مدتها المحددة بشهرين، في ظل استمرار إغلاق مطار صنعاء الدولي، وعرقلة وصول الرحلات الجوية إليه.

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