العامري: وجود اي قوات اجنبية بالعراق غير شرعي ولا يحق لها البقاء

واضاف العامري خلال استقباله السفير الاسباني لدى العراق "بيدرو مارتينيث" في مكتبه ببغداد يوم الاربعاء"ما زلنا نبذل كل الجهد لحل الازمة السياسية وانهاء الانسداد وايجاد حكومة قادرة على تحمل المسؤولية وتقديم الخدمات الى الشعب العراقي".

السفير الاسباني من جهته استهل حديثه بتقديم التعازي بفقدان نائب الامين العام لمنظمة بدر عبد الكريم الانصاري، واضاف " ما يهمنا هو سيادة العراق في الدرجة الاولى والسياسة الخارجية الاسبانية تعتمد على مرتكزات ومنها بناء العلاقات الطيبة مع الدول العربية وخصوصا العراق".

انتهى ** 2342