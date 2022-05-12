الصحة الايرانية : انحسار عدد الوفيات بكورونا الى 3 حالات والاصابات الى 371

وفي بيانها الصادر اليوم، حول حصيلة تفيش عدوة كورونا على صعيد البلاد، اشارت وزارة الصحة الى ان اجمالي عدد الوفيات اثر الاصابة بهذا الفيروس بلغ 141 الفا و201 حالة وفاة، ومجموع المصابين 7 ملايين و227 الفا و43 شخصا.

كما نوهت الصحة الايرانية، بان المتعافين من مرض كورونا داخل البلاد، بلغوا 7 ملايين و14 الفا و783 شخصا، لحد الان.

وعن التطعيم العام ضد الجائحة، لفت البيان الى توزيع ما يبلغ 149 مليونا و390 الفا و539 جرعة من اللقاحات المضادة (الاولى والثانية والتذكيرية) على صعيد البلاد، حتى اليوم.

انتهى ** ح ع