البحرية الايرانية تنقذ سفينة صيد عُمانية تائهة في المياه الدولية

واعلنت العلاقات العامة للقوه البحریة التابعة للجیش الإيراني الیوم الاثنین ان البحریة الایرانیة انقذت سفينة صيد عُمانية كانت تعاني من عطل تقني في المياه الدولية وظلت طريقها ورافقتها نحو الشواطئ الايرانية.

وكانت السفينة المذكورة ارسلت اشارات النجدة فالتقطتها دورية تابعة للبحرية الايرانية كانت تقوم بمهمة بالقرب من السواحل الايرانية على بحر عمان فاسرعت نحو منطقة تواجدها لتقديم الدعم وانقاذ طاقهما.

وكانت سفينة الصيد العمانية تعاني من عطل تقني في محركها فتم قطرها نحو السواحل الايرانية.

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