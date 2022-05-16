وفد تجاري ايراني رفيع يزور مسقط

الوفد التجاري الايراني يزور مسقط على اعتاب زيارة رئيس الجمهورية "اية الله سيد ابراهيم رئيسي" المرتقبة الى سلطنة عمان، ويضم مسؤولين في شؤون التسويق والموانئ وصندوق ضمان الصادرات، الى جانب ممثلين عن 30 شركة تابعة للقطاع الخاص في ايران.

وحضر مساعد وزير الصناعة الايراني في مراسم افتتاج الجناح الايراني لدى معرض عمان الدولي الثامن للتصميم الداخلي وديكور المنزال والسيراميك والانارة، الذي بدا اعماله اليوم ويستمر لغاية 18 ايار، مضافا الى سائر الاجنحة المشاركة في هذا المعرض.

ومن اهم برامج الوفد التجاري الايراني خلال زيارة لسلطنة عمان، يشار الى حضوره الملتقيات التجارية المشتركة ولقاء المسؤولين التجاريين والمصارف والشحن والنقل البحري في السلطنة لاستعراض سبل تعزيز التعاون الثنائي وتطوير الصادرات ورفع العراقيل والتحديات التي توجد في هذا المسار .

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