ايران وطاجيكستان توقعان 17 وثيقة للتعاون الثنائي

جاء ذلك على امتداد زيارة الوفد الطاجيكي رفيع المستوى الذي يقوده رئيس جمهورية هذا البلد "امام علي رحمان" لطهران، وبحضور نظيره الايراني "اية الله سيد ابراهيم رئيسي".

وافادت ارنا ان البلدين وقعا في مجال العمل والرخاء الاجتماعي وبحضور وزير خارجية طاجيكستان سراج الدين محي الدين و وزير التعاون والعمل الايراني حجت الله عبدالملكي، مذكرة تعاون ثنائية، كما جرى الاتفاق على التعاون القضائي والشؤون الجنائية بين وزير العدل في ايران امير حسين رحيمي والنائب العام الطاجيكي يوسف رحمان، فضلا عن اتفاق اقتصادي تجاري طويل الامد بين وزير الطاقة الايراني علي اكبر محرابيان و وزير التنمية الاقتصادية والتجارية في طاجيكستان ذوقي ذوقي زادة.

وفي مجال النفط ايضا وقع البلدان مذكرة تفاهم بحضور وزير الطاقة والموارد المائية الطاجيكي دلير جمعة و وزير النفط الايراني جواد اوجي؛ يضاف الى ذلك الاتفاق الثنائي في مجالات الشحن والنقل البري الذي وقعه عن "طهران" وزير الطرق واعمار المدن رستم قاسمي وعن "دوشنبة" وزير المواصلات الطاجيكي ابراهيم عظيم.

كما جرى الاتفاق وفقا لوثائق التعاون الموقعة بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وجمهورية طاجيكستان اليوم، في مجالات البيئة والسياحة والثقافة والعلوم والبورصة والاعتمادات المالية والمسح الجيولوجي وريادة الاعمال.

انتهى ** ح ع

