قائد عسكري: القوة البحرية توفر الحماية لناقلات النفط الايرانية في المياه الدولية

واشار الادميرال كاوياني في تصريح له الخميس الى اهمية تطوير القدرة البحرية وقال: انه وفقا لاوامر القائد العام للقوات المسلحة (مد ظله العالي) تتعاظم قدرات القوة البحرية للجيش يوما بعد في مختلف مجالات الاجهزة والمهمات وفي هذا الصدد تستخدم العلوم والتكنولوجيا الحديثة.

وحول قدرات القوة البحرية في الحفاظ على مصالح البلاد قال: ان القوة البحرية اتخذت الخطى باقتدار في البحار في سياق توفير الامن لخطوط المواصلات للجمهورية الاسلامية والدفاع عن موارد ومصالح البلاد وفيما لو اراد اي عدو التعرض لمصالحنا فسيواجه ردا حازما وباعثا على الندم.

واعتبر الادميرال كاوياني التصدي لقراصنة البحر احدى مهمات القوة البحرية للجيش في عرض المياه الحرة والدولية وقال: انه وفي ظل تواجد القوة البحرية للجيش قلما تحدث ظاهرة القرصنة البحرية في شمال المحيط الهندي وان الكوادر الباسلة لهذه القوة على استعداد لتنفيذ المهمات المناطة في حماية وحراسة ناقلات النفط والمصالح المادية والمعنوية للبلاد في المياه الحرة والدولية.

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