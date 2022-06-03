دبلوماسية ايران النشطة في مجال الطاقة.. التبادل الغازي سيزداد بين ايران وجمهورية آذربيجان

ويكون تفعيل دبلوماسية الطاقة أحد الأنشطة المهمة لوزارة النفط في الحكومة الثالثة عشرة.

في هذا الصدد، تم التوقيع على اتفاقية مبادلة الغاز التركماني إلى أذربيجان من قبل وزير النفط الايراني بعد توقف دام خمس سنوات وذلك خلال زيارة رئيس الجمهورية لتركمانستان.

واشار وزير النفط الايراني جواد اوجي الى نقل 2 مليار متر مكعب من الغاز من تركمنستان الى جمهورية آذربيجان عبر الاراضي الايرانية، معلنا عن مضاعفة حجم نقل الغاز وتشكل فريق عمل مشترك للدراسات بين البلدين.

واوردت وزارة النفط الايرانية في تقرير لها امس الخميس بان الوزير جواد اوجي قال خلال لقائه في باكو مساعد رئيس وزراء جمهورية آذربيجان شاهين مصطفى اوف بانه تم التوصل الى توافقات خلال المحادثات حول تطوير الحقول المشتركة للطاقة في بحر قزوين في اطار لجنة مشتركة.

من جانبه اشار مساعد رئيس وزراء جمهورية آذربيجان الى التعاون الثلاثي الناجح بين ايران وتركمستان وجمهورية آذربيجان في نقل الغاز وقال: ان التعاون في مجال الطاقة يمكنه ان يؤدي للتنمية المستديمة في المنطقة.

واعلن مصطفى اوف عن تشكيل فريق عمل مشترك للدراسات في قطاع تطوير الطاقة بين البلدين.

ويزور وزير النفط الايراني جواد اوجي العاصمة الاذربيجانية باكو للمشاركة في الملتقى الدولي للطاقة المنعقد فيها.

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