١٤‏/٠٦‏/٢٠٢٢, ١:١٠ م
رقم الصحفي: 1863
رمز الخبر: 84788222
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وزير الخارجية يستقبل نظيره التركمنستاني في طهران

وزير الخارجية يستقبل نظيره التركمنستاني في طهران

طهران/ 14 حزیران/ یونیو/ ارنا-استقبل وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان نظيره التركمنستاني رشيد ماردوف قبل دقائق في طهران.

وسيصل الرئيس التركمنستاني سردار بردي محمدوف إلى طهران مساء اليوم بدعوة رسمية من رئيس الجمهورية إبراهيم رئيسي على رأس وفد رفيع المستوى من المسؤولين السياسيين والاقتصاديين.

وستجري مراسم الاستقبال الرسمي من الرئيس التركمنستاني في مجمع سعد آباد بطهران وسيكون الاجتماع واجراء المحادثات مع رئيس الجمهورية الإسلامية  الايرانية، وعقد اجتماع مشترك للوفود رفيعة المستوى من البلدين والتوقيع على العديد من وثائق التعاون والمذكرات ضمن برامج زيارة بردي محمداوف خلال زهذه الزيارة التي تستغرق يومين.
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