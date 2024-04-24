٢٤‏/٠٤‏/٢٠٢٤، ٨:٢١ ص
رقم الصحفي: 3101
رمز الخبر: 85454979
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جامعة كراتشي تمنح الرئيس الإيراني الدكتوراه الفخرية

٢٤‏/٠٤‏/٢٠٢٤، ٨:٢١ ص
رمز الخبر: 85454979
جامعة كراتشي تمنح الرئيس الإيراني الدكتوراه الفخرية

طهران / 24 نيسان/ابريل/ارنا- منحت جامعة كراتشي شهادة الدكتوراه الفخرية لرئیس الجمهوریة السيد "إبراهيم رئيسي" في حفل حضره المسؤولون في ولاية السند وممثلو برلمان الولاية وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

وقدم رئيس جامعة كراتشي البروفيسور "خالد عراقي"، شهادة الدكتوراه الفخرية للرئيس الإيراني، وذلك بحضور ممثلي برلمان ولاية السند والسلطات المحلية وعدد من أعضاء هيئة التدريس بجامعة كراتشي.

وقال البروفيسور "خالد عراقي" في هذا الحفل: إن درجة الدكتوراه الفخرية هذه تمنح للرئیس الإيراني بناءً على سجله التعليمي ودرجاته العلمية في مجال الفقه والقانون، فضلاً عن خبرة الدكتور رئيسي الطويلة في المجال القضائي.

وتعتبر جامعة كراتشي، أكبر جامعة في باكستان، ويعود تاريخها إلى 73 عاما، وتعد من أهم وأرقى الجامعات في المنطقة، و يدرس فيها العديد من الطلاب الإيرانيين.

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