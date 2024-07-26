٢٦‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ٧:٤٧ م
رقم الصحفي: 1426
رمز الخبر: 85549529
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تجمع طلابي أمام مكتب الأمم المتحدة في مشهد

٢٦‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ٧:٤٧ م
رمز الخبر: 85549529
تجمع طلابي أمام مكتب الأمم المتحدة في مشهد

طهران / 26 تموز/يوليو/ارنا- تجمع عدد من طلاب مشهد أمام مكتب الأمم المتحدة في مشهد بعد ظهر اليوم الجمعة، احتجاجا على تواجد رياضيين صهاينة في أولمبياد باريس 2024.

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وتجمع عدد من طلاب مشهد ونشطاء المنظمات الطلابية أمام مكتب الأمم المتحدة في مشهد احتجاجا على جرائم الکیان الصهيوني الأخيرة ولامبالاة السلطات والمسؤولين عن إقامة المسابقات الدولية بهذه الجرائم ومن خلال قراءة البيان، أكدوا دعمهم للشعب الفلسطيني.

وقال أحد الطلاب الحاضرين في هذه المسيرة لمراسل إيرنا:بينما جاء في ميثاق الألعاب الأولمبية أن من أهداف هذه المنافسات خلق مسار في الحياة يقوم على حقوق الإنسان المعترف بها ولكن مشاركة رياضيي هذا الکیان في المنافسات يتعارض مع ذلك.

                                                                                           

وتابع إحسان نصيريان: لقد انتهكت "إسرائيل" حقوق الفلسطينيين دون أي عواقب ولم ترد عليها أي منظمة دولية بشكل حاسم.

وذكر أن البعض يقول إن عالم الرياضة منفصل عن السياسة قائلا:قبل حوالي عامين، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على الأندية الروسية بسبب الحرب ضد أوكرانيا، لكن الآن السياسات مختلفة أمام جرائم الکیان الصهيوني في غزة.

وردد الطلاب هتافات منددة بجرائم الکیان الصهيوني ورفعوا لافتات كتب عليها "الرياضة ليست مكانا للجريمة، ولا مكان للإبادة الجماعية في الرياضة ويجب محاكمة المؤسسات الدولية غير المبالية بالإبادة الجماعية".

انتهی**1426

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