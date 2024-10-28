٢٨‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٤:٣٦ م
رقم الصحفي: 2454
رمز الخبر: 85642333
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بزشکیان : الكيان الصهيوني فشل في تحقيق أهدافه

٢٨‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٤:٣٦ م
رمز الخبر: 85642333
بزشکیان : الكيان الصهيوني فشل في تحقيق أهدافه

طهران/28 تشرین الأول/أکتوبر/ارنا-أکد رئیس الجمهوریة "مسعود بزشکیان" بان الکیان الصهيوني فشل في تحقيق أهدافه، حیث كان يسعى إلى إعادة فتح سفاراته في الدول العربية، لكن اليوم نفس الدول تدين الأعمال الوحشية لهذا الکیان.

وقال بزشکیان، الیوم الاثنین خلال اجتماعه بعدد من اعضاء مجلس الشورى الاسلامي، أن "الدبلوماسية تشکل، إلى جانب المقاومة الشجاعة، تحديا للکیان الصهيوني في مواصلة طريقه".

وشكر الرئيس الايراني كلا من رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، ووزير الخارجية عباس عراقجي على جهودهما خلال الفترة الاخيرة.

كما أشار بزشکیان إلى تصریحات البرلمانيين حول تفعيل قدرات دول الجوار بغية تحقيق انفراجات اقتصادية في البلاد والمحافظات الحدودية، قائلا : اليوم، يجب أن نبذل الجهود للاستفادة من طاقات الدول المجاورة، وعلى سبيل المثال الدول الشقيقة والصديقة تركيا وتركمانستان وأذربيجان والعراق، وكذلك أرمينيا من خلال اقامة أسواق حدودية مشتركة والاستثمار في مختلف المجالات التي تهم الجانبين.

انتهی**2054

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