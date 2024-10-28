بزشکیان : الكيان الصهيوني فشل في تحقيق أهدافه

وقال بزشکیان، الیوم الاثنین خلال اجتماعه بعدد من اعضاء مجلس الشورى الاسلامي، أن "الدبلوماسية تشکل، إلى جانب المقاومة الشجاعة، تحديا للکیان الصهيوني في مواصلة طريقه".

وشكر الرئيس الايراني كلا من رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، ووزير الخارجية عباس عراقجي على جهودهما خلال الفترة الاخيرة.

كما أشار بزشکیان إلى تصریحات البرلمانيين حول تفعيل قدرات دول الجوار بغية تحقيق انفراجات اقتصادية في البلاد والمحافظات الحدودية، قائلا : اليوم، يجب أن نبذل الجهود للاستفادة من طاقات الدول المجاورة، وعلى سبيل المثال الدول الشقيقة والصديقة تركيا وتركمانستان وأذربيجان والعراق، وكذلك أرمينيا من خلال اقامة أسواق حدودية مشتركة والاستثمار في مختلف المجالات التي تهم الجانبين.

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