مظاهرات مؤيدة لفلسطين تتواصل في مدن بريطانية متفرقة

وتوافد المتظاهرون من انحاء المملكة المتحدة، بما في ذلك غلاسكو شمالي اسكتلندا وصولا إلى لندن جنوب شرقي البلاد، في مسيرات تضامنية جابت الشوارع للأسبوع الـ33 على التوالي، معبرين عن غضبهم واستنكارهم لجرائم الكيان الصهيوني بحق أهل غزة.

ورفع المتظاهرون، الأعلام الفلسطينية، مطالبين بوقف الحرب في غزة وتحرير الأراضي المحتلة.

وطالب المتظاهرون في شعاراتهم بتنفيذ أوامر المحكمة الجنائية الدولية القاضية بالوقف الفوري للحرب على غزة واعتقال القادة الصهاينة.

كما أكد هؤلاء المحتجون على ضرورة وقف بيع الأسلحة للكيان الصهيوني وطرد سفير هذا الکیان اللقيط من الأراضي البريطانية.

انتهی**2054 / ح ع **