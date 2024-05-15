الخارجية تستدعي القائم بأعمال السفارة الاسترالية في طهران

وخلال هذا اللقاء، ابلغ رئيس الدائرة الرابعة لشؤون اسيا واقيانيا بوزارة الخارجية الايرانية، القائم باعمال السفارة الاسترالية، احتجاج ايران الشديد على الاجراء غير المسؤول الذي اتذخته كانبرا المتمثل في فرض "العقوبات" اللاقانونية وغير المبررة الاخيرة.

وصرح الدبلوماسي الايراني رفيع المستوى، ان الجمهورية الاسلامية تحتفظ بحقها في اتخاذ الرّد المماثل على هذا الاجراء.

من جانبه، اكد القائم بأعمال السفارة الاسترالية في هذا اللقاء، انه سينقل موقف الجمهورية الاسلامية الايرانية الى بلاده في اقرب وقت ممكن.

انتهى ** ح ع