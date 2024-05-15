١٥‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ٨:٠٦ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 85478541
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الخارجية تستدعي القائم بأعمال السفارة الاسترالية في طهران

١٥‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ٨:٠٦ م
رمز الخبر: 85478541
الخارجية تستدعي القائم بأعمال السفارة الاسترالية في طهران

طهران / 15 ايار / مايو / ارنا – اعلنت وزارة الخارجية الايرانية استدعاءها، اليوم الاربعاء، القائم بأعمال سفارة استراليا في طهران؛ وذلك ردا على الحظر الذي فرضتها كانبرا حديثا ضد عدد من كبار المسؤولين الايرانيين والمؤسسات في جمهورية ايران الاسلامية.

وخلال هذا اللقاء، ابلغ رئيس الدائرة الرابعة لشؤون اسيا واقيانيا بوزارة الخارجية الايرانية، القائم باعمال السفارة الاسترالية، احتجاج ايران الشديد على الاجراء غير المسؤول الذي اتذخته كانبرا المتمثل في فرض "العقوبات" اللاقانونية وغير المبررة الاخيرة.

وصرح الدبلوماسي الايراني رفيع المستوى، ان الجمهورية الاسلامية تحتفظ بحقها في اتخاذ الرّد المماثل على هذا الاجراء.

من جانبه، اكد القائم بأعمال السفارة الاسترالية في هذا اللقاء، انه سينقل موقف الجمهورية الاسلامية الايرانية الى بلاده في اقرب وقت ممكن.

انتهى ** ح ع

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