٢٣‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ٦:٣٦ م
رمز الخبر: 85487297
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journalistکاظم شماعییان

نائب رئيس وزراء فيتنام يوقع سجل التعازي باستشهاد شهداء الخدمة

٢٣‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ٦:٣٦ م
رمز الخبر: 85487297
نائب رئيس وزراء فيتنام يوقع سجل التعازي باستشهاد شهداء الخدمة

طهران/ 23 ايار/مايو/ارنا – حضر نائب رئيس الوزراء الفيتنامي تشان لو كوانغ الى مبنى السفارة الايرانية في هانوي، ليوقع سجل التعازي بمناسبة استشهاد الرئيس اية اهدف ابراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين امير عبد اللهيان ومرافقيهما.

واعرب لو كوانغ خلال لقائه السفير الايراني في فيتنام علي اكبر نظري، عن حزنه لكارثة تحطم المروحية الرئاسية، مقدما العزاء بالنيابة عن الحزب الشيوعي والحكومة والشعب في فيتنام لقائد الثورة الاسلامية والحكومة والشعب في ايران.

ورافق كل من نائب رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالحزب الشيوعي الفيتنامي تشانغ كوانغ هاي نم، ونائب وزير الخارجية الفيتنامي فام تن بين ونائب وزير الزراعة والتنمية القروية هوانغ تشانغ، نائب رئيس الوزراء الفيتنامي في هذه الزيارة.

كما زار نائب رئيس المجلس الوطني الفيتنامي كوانغ فوانغ السفارة الايرانية ووقع سجل التعازي.

ووقع سجل التعازي ايضا مساعدو وزراء الامن العام والثقافة والرياضة والسياحة في فيتنام.

٠ Persons
journalistکاظم شماعییان

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