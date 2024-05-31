منبر الجمعة في البحرين : الدول الداعمة لـ«إسرائيل» تبتغي من الحرب على غزّة تثبيت نفوذها في المنطقة

وتساءل الشيخ صنقور، في خطبة صلاة الجمعة المركزيّة اليوم : إذا ما بلغ الوهنُ والهوانُ بالعالم ومؤسّساته حدَّا يعجزُ معه عن قسر هذه العصابة الفاشية على إيقاف حربها المسعورة على الأطفال والنساء والآمنين، أهو التواطئ والممالئة؟! أو أنَّ الحقيقة هي أنَّ «إسرائيل» تشنُّ حربًا بالوكالة عن الدول النافذة؛ لافتًا إلى أنّ ذلك هو ما يُفسِّر صمتها المريب ودفاعها المستميت ودعمها اللامحدود وتبريرها المستهجَن للجرائم اليوميَّة التي ترتكبُها «إسرائيلُ» بحقِّ الشعبِ الفلسطينيِّ المظلوم.

وأضاف : إنّ الدول النافذة تبتغي مِن وراء هذه الحرب تعزيزَ وجودها وتثبيت نفوذها والإحكامَ لهيمنتها، ولا سبيل إلى ذلك دون الحماية لربيبتها "إسرائيل" -الراعيةِ لمصالحها- وإغرائها بالقضاء على المقاومة ولو مِن طريق إبادة الشعبِ الفلسطينيِّ عن آخرِه.

وأشار خطيب الجمعة في منطقة الدراز البحرينية إلى، أنّ "المجزرة المروِّعة التي وقعت أخيرًا في مُخيّم النازحين من رفح، وراح ضحيّتَها العشراتُ من الأطفال والنساء، والتي هي حلقةٌ ضِمن سلسلةِ حلقاتٍ مترامية من المجازر والمذابح، لا يُفسِّر وقوعَها وبشاعتَها سوى أنَّ ثمة مسعىً مُريبًا من الدول النافذة يستهدفُ التصفيةَ الكاملة للقضيَّة الفلسطينيَّة، وذلك بالضغط على المقاومة والفتِّ من عزائمها من طريق استهدافِ حاضنتِها، وهو ما يُفسر استهتار كيان الاحتلال بالدماء والأرواح والمجتمع الدولي، وهو ما يُفسِّر الدفاعَ المستميت عنه من قِبَل الدول النافذة ومدَّه بمختلف الأسلحةِ الفتاكةِ والمحرَّمة والعتادِ والأموالِ الطائلة والمؤن".

وأكّد الشيخ صنقور، بأنّ "القضيّة الفلسطينيَّة وقوى المقاومة هي المؤرِّقُ الأكبر للدول النافذة كونها العقبةَ الكؤودَ التي تحول دون إحكامِها لهيمنتها وتمريرِها لمشاريعها وبسطِها المريحِ لنفوذِها، لذلك فهي في مسعىً محموم من أجل تصفية القضيّة والإجهاز على قوى المقاومة".

انتهى ** ح ع

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المصدر / ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير