مصرع 4 اشخاص اثر زلزال كاشمر شمال شرق ايران

وقال اصغر كوه سرخي مساء الثلاثاء، في مقابلة خاصة مع مراسل وكالة الجمهورية الإسلامية للانباء (إرنا) في المنطقة المتضررة من الزلزال في كاشمر: وفقا للتقديرات الأولية، تضررت نحو 300 وحدة سكنية ، رغم أن العدد ربما يرتفع اكثر من ذلك.

واضاف: تم نشر جميع آليات البلدية في قرية "زندة جان" لتنفيذ عمليات الإغاثة وإزالة الأنقاض.

وبحسب حاكم كاشمر، فقد لقي 4 أشخاص مصرعهم في هذا الزلزال.

بدوره اعلن مسؤول الدائرة العامة لادارة الازمة في محافظة خراسان الرضوية رضا عباسي نيشابوري بان الزلزال ادى الى اصابة 120 شخصا، تمت معالجة غالبيتهم في العيادات الخارجية.

ووقع زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر عند الساعة 13:24 بالتوقيت المحلي (09:54 بتوقيتش غرينتش) يوم الثلاثاء وكان مركزه في المنطقة الواقعة بين مدينتي كاشمر وخليل أباد بمحافظة خراسان الرضوية الواقعة شمال شرق ايران.

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