حركة حماس تجدد التأكيد على مطالبها للموافقة على صفقة الأسرى

وأضاف طاهر النونو: أن نتنياهو وحكومته المتطرفة يريدون صفقة أسرى يتم تحرير عدد من الأسرى فيها ويعود بعدها نتنياهو إلى القتال.

وتابع قائلا: إن نتنياهو يريد وقف إطلاق نار مستقطع في إطار هذه الحرب ليتمكن من خلاله خداع العالم بأن هناك وقفا لإطلاق نار في غزة وتهدئة باقي الجبهات وامتصاص الرأي العام الدولي وبعد ذلك يعود لاستكمال جرائمه.

وذكر المستشار الإعلامي أنه وللموافقة على صفقة الأسرى يجب وقف إطلاق النار بشكل دائم في غزة والانسحاب الكامل من القطاع بما في ذلك معبر رفح، ومحور فيلادلفيا وإنهاء الحصار، والبدء الفوي في الإعمار وصفقة تبادل للأسرى وفق ما تم الاتفاق عليه.

وشدد على أن النقاط الأربع يمكن أن تشكل العمود الفقري لأي اتفاق.

وأشار في السياق إلى الجهود التي تبذلها مصر وقطر بشكل دائم ومستمر، مردفا بالقول إنه "لا نستطيع أن نقول إننا وصلنا إلى اتفاق وأن الاحتلال الإسرائيلي غيّر موقفه".

وأكد طاهر النونو أن نتنياهو لايزال مصمما على عدم إنهاء الحرب لأن ذلك يعني انتهاء مستقبله السياسي.

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