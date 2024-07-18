١٨‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ١٢:٤٥ م
رمز الخبر: 85542082
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journalistکاظم شماعییان

مشاركة نحو 6 ملايين زائر في زيارة عاشوراء بكربلاء المقدسة

١٨‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ١٢:٤٥ م
رمز الخبر: 85542082
مشاركة نحو 6 ملايين زائر في زيارة عاشوراء بكربلاء المقدسة

بغداد/ 18 تموز/يوليو/ارنا – اعلن مجلس محافظة كربلاء المقدسة أن نحو 6 ملايين زائر، شاركوا في مراسم زيارة عاشوراء في كربلاء المقدسة.

ونقلت وكالة الانباء العراقية عن مجلس محافظة كربلاء  المقدسة أن نحو 6 ملايين زائر من العراق وباقي الدول، شاركوا في مراسم عاشوراء الحسين (ع).

وقال إعلام المجلس إن عدد الزائرين الذي شاركوا بإحياء مناسبة العاشر من شهر محرم الحرام وعزاء ركضة طويريج منذ 1 محرم الحرام والى الآن بلغ أكثر من 6 ملايين زائر.

وكانت المؤسسات الخدمة والامنية والصحية قد تحدثت عن نجاح الخطط الخاصة باقامة مراسم عاشوراء وعزاء طويريج.

كما اعلنت هيئة الاعلام و الاتصالات العراقية ان 725 صحفيا و 84 قناة فضائية، غطوا مراسم زيارة عاشوراء بالخبر والصورة.

٠ Persons
journalistکاظم شماعییان

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