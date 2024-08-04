حماس : على المجتمع الدولي والدول العربية تحمل المسؤولية قبال سلوك الاحتلال الإرهابي الإجرامي

واضافت حماس في تصريح صحفي لها اليوم، أن "أوهام التركيع والإخضاع التي تسكن رأس رئيس الوزراء الاسرائيلي نتانياهو وزبانيته، ستنقلب خرابا على كيانه الهش المأزوم وجيشه الفاشل".

واستشهد 30 فلسطينيا في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف مدرستين بمدينة غزة؛ وحسب تصريح الناطق باسم الدفاع المدني في القطاع "الرائد محمود بصل"، فقد ارتكب الاحتلال مجزرة بكل معنى الكلمة في مدرستي النصر وحسن سلامة، مبينا أن 80% من الشهداء والجرحى من الأطفال.

وأكد "بصل"، بأن "الاحتلال يريد أن يوصل رسالة للفلسطينيين بضرورة الخروج من مدينة غزة، حيث لم يعد هناك مكان آمن بالمدينة والاحتلال لا يراعي أي حرمات".

وجاءت مجزرة اليوم، في أعقاب قصف الاحتلال الصهيوني مدرسة حمامة بحي الشيخ رضوان، أمس السبت؛ مما أسفر عن استشهاد أكثر من 17 فلسطينيا، معظمهم أطفال ونساء.

وفي السياق ذاته استشهد فلسطينيان جراء قصف الاحتلال تجمعا لفلسطينيين قرب دوار الكويت بمدينة غزة.

انتهی** 2054 / ح ع **

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المصدر / الجزیرة