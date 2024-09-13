سرايا القدس تنعى 3 من مقاتليها اغتالهم الاحتلال بطولكرم

وذكرت السرايا في بيان أن الشهداء: محمد ناصر عطية، عماد خضر شحادة، وصلاح عمار بدو، هم من مقاتليها في طولكرم، والذين ارتقوا إثر غارة استهدفت مركبتهم في خلال تصديهم لقوات الاحتلال المقتحمة للمدينة.

وأكدت سرايا القدس في بيانها أنها ستظل ثابتة على درب الجهاد والمقاومة حتى تحقيق التحرير والعودة.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت عن ارتقاء ثلاثة شهداء وصلوا إلى مستشفى الإسراء بطولكرم جراء قصف الاحتلال، ليرتفع عدد الشهداء في الضفة منذ 28 أغسطس/آب الماضي، إلى 50، بينهم 21 من جنين و12 من طولكرم.

وانسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي عصر الخميس من مدينة ومخيم طولكرم بعد عدوان استمر ثلاثة أيام، خلف وراءه خمسة شهداء، بينهم فتاة، إلى جانب عدد من المعتقلين.

وألحق العدوان على مدينة طولكرم دمارًا واسعًا في البنية التحتية وممتلكات المواطنين، شمل تجريف وتفجير وهدم للمنازل والمحلات التجارية.

انتهى ** 2342