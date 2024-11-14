١٤‏/١١‏/٢٠٢٤، ١١:٠٠ م
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85659885
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الجهاد: مزاعم العدو باستهداف مراكز عسكرية لنا في دمشق هي محض اختلاق لبطولات وهمية

١٤‏/١١‏/٢٠٢٤، ١١:٠٠ م
رمز الخبر: 85659885
الجهاد: مزاعم العدو باستهداف مراكز عسكرية لنا في دمشق هي محض اختلاق لبطولات وهمية

طهران / 14 تشرين الثاني/نوفمبر/ارنا- زفت حركة الجهاد الإسلامي ثلة من أبناء الحركة في العدوان الآثم الذي استهدف العاصمة السورية، دمشق، مساء اليوم الخميس.

وقالت حركة الجهاد في بيان: "إن العدوان الهمجي الذي شنه جيش العدو بحق عدد من المؤسسات المدنية والبيوت السكنية، يأتي في إطار إجرامه المتواصل بحق شعوب أمتنا، ويعكس فشله العسكري في مواجهة قوى المقاومة ميدانياً، ولا سيما في غزة وجنوب لبنان".

وأكدت الجهاد أن الأكاذيب التي يروجها جيش العدو بزعمه أنه استهدف مقرات ومراكز عسكرية تابعة للحركة هي محض اختلاق لبطولات وهمية.

وشددت حركة الجهاد على أن هذا الاستهداف "لن يزيدنا إلا تصميماً وعزماً على مواصلة الجهاد والمقاومة، كما كنا قبل معركة طوفان الأقصى وخلالها، وسنبقى بعدها، حتى هزيمة الاحتلال ودحره عن أرضنا".

انتهى ** 2342

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