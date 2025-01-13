والد أسير صهيوني: نتنياهو لم يرتكب جرائم حرب في غزة فحسب بل في "إسرائيل" أيضا

وعن الحديث الذي يعتزم والد الأسير الصهيوني إجراؤه، اليوم الاثنين، مع المدعي العام الرئيسي في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي "كريم خان"، قال كوهين، في مقابلة إذاعية، "أعتزم القول في لاهاي إن نتنياهو لم يرتكب جرائم حرب في غزة فحسب، بل هو أيضاً يرتكبها في إسرائيل".

وسبق أن قال إن فريق الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب"يدرك أيضاً أن نتنياهو يؤخر الصفقة". وبحسب قوله فإن نتنياهو مهتم بصفقة جزئية حتى يتمكن من مواصلة الحرب في غزة.

وتابع كوهين: "الحكومة لا تريد الحديث عن اليوم التالي، فسموتريتش وبن غفير يريدان إقامة المستوطنات، ولهذا السبب لا تريد الحكومة التوصل إلى وقف لإطلاق النار، فهي تريد حكماً عسكرياً للجيش الصهیوني في غزة".

وقبل أيام، أفادت هيئة البث العام الإسرائيلية بأن 112 صهيونيا، بينهم أسرى سابقون وأفراد عائلات أسرى حاليين، رفعوا دعوى قضائية أمام المحكمة العليا، واتهموا الحكومة بالتقصير في حماية حقوقهم الأساسية والإهمال في قضية الأسرى في غزة وخرق القوانين الأساسية.

واتهمت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين نتنياهو بعدم المبالاة بمصيرهم، مؤكدة أنه "لا يريد للحرب أن تنتهي، ويدير حملة من أجل مواصلتها".

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