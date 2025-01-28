35 عملًا مقاومًا ضد قوات الاحتلال والمستوطنين في الضفة خلال 24 ساعة

وأشار مركز معلومات فلسطين “معطى” إلى أنه رصد خلال الـ24 ساعة 35 عملاً مقاوماً في الضفة الغربية، وتنوعت ما بين 6 عمليات إطلاق نار واشتباك مسلح، و11 عملية تفجير عبوات ناسفة، وإعطاب آليتين عسكريتين و13مواجهة وإلقاء حجارة، وتصدي للمستوطنين وإعطاب آلية عسكرية، إضافة إلى خروج مظاهرة شعبية.

ففي رام الله، اندلعت مواجهات بين الشباب الثائر وقوات في دير ابزيغ.

واستمرت الاشتباكات المسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال في جنين ومخيمها وبلدة زبوبا، تخللها تفجير عبوات ناسفة، ما أسفر عن إعطاب آليتين عسكريتين.

وامتدت الاشتباكات مع قوات الاحتلال لمدينة ومخيم طولكرم، تخللها تفجير عبوات ناسفة ما أدى لإعطاب ناقلة جند وجيب عسكري.

وفي نابلس، اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في عصيرة الشمالية وقصرى، التي شهدت تصدي لاعتداءات المستوطنين.

وألقى شبان عبوات ناسفة خلال مواجهات اندلعت في بلدة عزون في قلقيلية، كما اندلعت مواجهات في شيوخ العروب ودورا في الخليل.

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