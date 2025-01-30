الاعلان عن أسماء الأسرى المقرر تحريرهم ضمن الدفعة الثالثة بصفقة "طوفان الأحرار"

ومن المقرر أن تُفرج كتائب القسام الذراع العسكري لحركة “حماس” الخميس عن الدفعة الثالثة من الأسرى الإسرائيليين لديها في قطاع غزة والمكونة من 3 إسرائيليين، وهم أربيل يهود، آجام بيرغر، وجادي موشي موزسس، مقابل تحرير 110 أسرى فلسطينيين ضمن صفقة “طوفان الأحرار”.

وتتضمن الدفعة الثالثة من الأسرى الفلسطينيين المنوي الإفراج عنهم، 32 أسيرًا من أصحاب المؤبدات “السجن مدى الحياة”، و48 أسيرًا من الأحكام العليا، كذلك 30 أسيرًا من الأطفال.

وتصدرت قائمة أسماء أسرى المؤبدات مباحثات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في قطاع غزة، باعتبارهم القضية الأبرز في مفاوضات صفقة التبادل.

ومن أبرز من ستُحرِّرهم المقاومة الفلسطينية ضمن الدفعة الثالثة، كلاً من زكريا الزبيدي، محمد أبو وردة، سامي جرادات، أشرف أبو سرور، ومحمد قشوع.

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