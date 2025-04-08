انعقاد الجولة الخامسة من اجتماعات لجنة التشاور السياسي بين إيران والنمسا

وفي هذه الجولة من المشاورات السياسية بين البلدين، والتي عقدت بين مجيد تخت روانجي، مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ونيكلاوس مارشيك، الأمين العام ووكيل وزارة الخارجية النمساوية، تبادل الجانبان وجهات النظر حول مجموعة واسعة من القضايا المتعلقة بالعلاقات الثنائية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والدراسية والقنصلية، فضلاً عن آخر التطورات الإقليمية والدولية.

وفي هذا اللقاء أكد الطرفان، في إشارة إلى العلاقات التاريخية والودية بين البلدين والتي يعود تاريخها إلى أكثر من خمسمائة عام، عزمهما على تطوير وتوسيع العلاقات بينهما في مختلف المجالات على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.

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