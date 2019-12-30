السيد مقتدى الصدر يدعو للتعاون في إخراج "المحتل" من العراق

وقال السيد الصدر في تغريدة له على حسابه في "تويتر" : "حذرنا سابقاً من مغبة زج العراق في الصراعات الاقليمية والدولية وقلنا ان العراق وشعبه ما عاد يتحمل مثل هذه التصرفات الرعناء".

وأضاف "لو أننا تعاونا سابقاً لإخراج المحتل عبر المقاومة العسكرية لما جثم على صدر العراق ولو اننا تعاونا من أجل عدم إقرار الاتفاقية المذلة لم يحدث ما حدث واليوم انا على استعداد لإخراجه بالطرق السياسية والقانونية فهل من ناصر ينصرنا؟".

وأضاف، "فهلموا الى توحيد الصفوف لإخراجه بأسرع وقت ممكن ولتبعدوا عنكم التصرفات غير المسؤولة من بعض الفصائل العسكرية وليكن زمام الأمر بيد القوات الأمنية حصراً".

وحذر السيد مقتدى الصدر "ان لم ينسحبوا سيكون لنا تصرف آخر وبالتعاون معكم علماً ان الاحتلال وبقيادة الأرعن (ترامب) استغل الفساد المستشري من جهة والهوة الكبيرة بين الساسة والشعب من جهة أخرى".

ودعا جميع القوى السياسية العراقية الى "التنازل عن المغانم والسلطة من اجل رفاهية الشعب وكرامته والإ فلات حين مندم ولتعلموا اننا لن نسمح ان يكون العراق ساحة لتصفية الحسابات السياسية والعسكرية انما نريد عراقاً قوياً ومستقلاً".

وكتب السيد مقتدى الصدر هاتشاك بعنوان (المقاومة الوطنية ستنتصر).

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