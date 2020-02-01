مساعد رئيس الجمهورية: نسعى لاجراء الانتخابات البرلمانية بمشاركة جميع التيارات السياسية

وقال اميري في تصريح صحفي في مدينة كرمان جنوب شرق ايران الجمعة، ان الحكومة تسعى من اجل اجراء انتخابات حماسية ورائعة يكون لجميع التوجهات والتيارات السياسية مرشحون ومشاركة قصوى فيها.

واضاف، ان احد الاحداث المهمة في تاريخ الثورة الاسلامية هو الانتخابات التي ستجري قريبا (21 شباط/فبراير) في انحاء البلاد والتي نامل بان يضيف فيها الشعب الايراني ورقة ذهبية اخرى الى تاريخ الثورة الاسلامية الزاخر بالمفاخر.

يذكر ان انتخابات مجلس الشورى الاسلامي والانتخابات التكميلية لمجلس خبراء القيادة ستجري بالتزامن معا يوم 21 شباط /فبراير.

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