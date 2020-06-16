وثائقي "من الصفر إلى المنصة" الإيراني يفوز بجائزة أفضل فيلم من مهرجان أميركي

ويقام المهرجان سنويا في كاليفورنيا ويهدف الى كشف المواهب الجديدة والمميزة من شتى انحاء العالم.

وتولت انتاج هذا الفيلم الوثائقي الرياضي طهورا البو القاسمي ومهتاب كرامتي.

وحصل وثائقي "من الصفر إلى المنصة" لحد الآن على عدة جوائز في مختلف المهرجانات الداخلية والعالمية، منها أفضل إخراج من مهرجان "Cinema d’iDEA Film Festival" الإيطالي وجائزة أفضل فيلم من مهرجان "ريندنس" الدولي في بريطانيا.

والوثائقي يصور حياة بطلات الووشو الإيرانيات شهربانو وإلهة وسهيلا منصوريان اللاتي بدأن رياضة الووشو في ظروف صعبة جداً إلى أن اعتلين المنصات الرياضية العالمية باكتسابهن مختلف الميداليات في المنافسات الدولية، وذلك بفضل جهدهن ومثابرتهن منقطعة النظير.

انتهى**أ م د