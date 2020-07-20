الكشف عن كورونا في بضع ثوان باستخدام جهاز إيراني الصنع

وتم إنتاج هذا الجهاز بتعاون مشترك بين مركز "معتمد" لأبحاث السرطان التابع للجهاد الجامعي، وكلية الهندسة بجامعة طهران.

وتمكن جهاز RDSS من كشف الإصابة بكوفيد-19 في جزء من الدقيقة لأول مرة ومن خلال مراقبة نسبة تفاعلات الأكسدة في سوائل الجسم المخاطية، باستخدام تقنية التأثيرات الكهربائية الحيوية، دون الحاجة إلى مجموعات التشخيص الطبي ومستهلكات أخرى.

وفي ذات السياق، أعلن مساعد رئيس مركز "معتمد" لأبحاث السرطان، الدكتور رامين صرامي فروشاني، عن نشر نتائج هذا البحث في العدد 165 من مجلة Biosensor and Bioelectronics المحكمة والمرموقة، والتي تصنف ضمن الواحد بالمئة من المجلات الرائدة عالميا في هذا المجال، مما يدل على مدى أهمية ومصداقية هذا المشروع البحثي.

وأضاف، ان هذا الأسلوب يسهم بصورة ملحوظة في الكشف عن ناقلي العدوى من عديمي الأعراض.

انتهى**أ م د