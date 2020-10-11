إنتاج سبائك الصلب بلغ أكثر من 11.2 مليون طن في 6 أشهر

وطبقا لإحصائيات 11 شركة بمافيها مباركه للصلب وخوزستان وذوب اهن، فأن إنتاج هذا المعدن الاستراتيجي بلغ مليونين و4 الاف و418 طنا خلال شهر سبتمبر، أي بزيادة قدرها 11 بالمائة مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

وأظهر أداء هذه الوحدات الصناعية في الأشهر الستة الأولى من العام الإيراني الحالي أن المجموعة الوطنية الإيرانية لصناعة الصلب سجلت نموا بنسبة 171 في المائة في مجال انتاج القضبان مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وهو أعلى عائد.

كما ان شركة سيرجان للصلب كان لديها أفضل عائد في شهر سبتمبر الماضي من بين الوحدات التي شملها الاستطلاع بنسبة نمو 346 بالمائة في الأداء مقارنة بنفس الشهر من عام 2019.

وكان أعلى إنتاج من سبائك الصلب في الأشهر الستة الأولى من هذا العام مرتبطا بشركة مباركه للصلب برقم 4 ملايين و973 الفا و609 اطنان، كما ان شركة مباركة للصلب كانت الأعلى انتاجا بين وحدات الإنتاج في سبتمبر الماضي برقم 883 الفا و719 طنا.

كما بلغ إنتاج الفولاذ في الوحدات الخاضعة للمسح في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري 7 ملايين و265 الفا و916 طناً ، بزيادة قدرها 3 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

انتهى** 2344