أنشطة مطاري "الإمام الخميني (رض) و"مهرآباد" بطهران جارية بصورة طبيعية

وقال سعيد جلندري، في مقابلة مع مراسل وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية: على الرغم من بعض الشائعات والأخبار، فإن مطار الإمام في حالة مستقرة ولم يتم الإبلاغ عن أي حوادث أمنية.

واضاف: الرحلات الجوية في هذا المطار ستكون مفتوحة من الساعة 5:50 صباحا وعملية استقبال الركاب جارية؛ ولم يصدر بعد اي أمر بوقف الرحلات الجوية.

وتابع جلندري: في هذا الصدد، نخضع لبيانات مركز الفضاء في البلاد ومنظمة الطيران المدني.

كما أعلن مدير مطار "مهرآباد" أن وضع هذا المطار طبيعي وقال: نواصل أنشطتنا حسب البرنامج المحدد.

انتهى ** 2342