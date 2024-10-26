٢٦‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٤:٢٢ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85639136
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أنشطة مطاري "الإمام الخميني (رض) و"مهرآباد" بطهران جارية بصورة طبيعية

٢٦‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٤:٢٢ ص
رمز الخبر: 85639136
أنشطة مطاري "الإمام الخميني (رض) و"مهرآباد" بطهران جارية بصورة طبيعية

طهران / 26 تشرين الاول/اكتوبر/ارنا- اعلن المدير التنفيذي لشركة مدينة "الامام الخميني (رض)" المطارية جنوب العاصمة طهران أن الوضع في مطاري "الإمام الخميني (رض)" و"مهرآباد" مستقر حتى انه يجري استقبال الركاب لرحلات الطيران.

وقال سعيد جلندري، في مقابلة مع مراسل وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية: على الرغم من بعض الشائعات والأخبار، فإن مطار الإمام في حالة مستقرة ولم يتم الإبلاغ عن أي حوادث أمنية.

واضاف: الرحلات الجوية في هذا المطار ستكون مفتوحة من الساعة 5:50 صباحا وعملية استقبال الركاب جارية؛ ولم يصدر بعد اي أمر بوقف الرحلات الجوية.

وتابع جلندري: في هذا الصدد، نخضع لبيانات مركز الفضاء في البلاد ومنظمة الطيران المدني.

كما أعلن مدير مطار "مهرآباد" أن وضع هذا المطار طبيعي وقال: نواصل أنشطتنا حسب البرنامج المحدد.

انتهى ** 2342

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