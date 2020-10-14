ايران تحقق قفزة نوعية في الزراعة بالبيوت الزجاجية

ان محافظة اذربيجان الشرقية هي احدى المحافظات الايرانية التي تزدهر فيها الزراعة بواسطة البيوت الزجاجية بحيث شهد هذا النوع من الزراعة زيادة بمقدار اربعة اضعاف خلال السنوات الاخيرة .

وحققت ايران خلال الاعوام الاخيرة قفزة نوعية في الزراعية بالبيوت الزجاجية بحيث يقع اكبر مجمع زراعي في الشرق للبيوت الزجاجية في منطقة ارس الحرة على بعد 130 كم شمال غرب مدينة تبريز وباستثمارات بلغت 200 مليون يورو.

وتعتبر الزراعة في البيوت الزجاجية الاجدي من الناحية الاقتصادية والاقل استهلاكا للمياه في البلاد والعالم وبامكانها ان تحقق ارباحا جيدة.

ويوجد في ايران حاليا اكثر من 15 الف دونم يتم زراعته بالبيوت الزجاجية ومن المتوقع ان تشهد السنوات القادمة ازدهارا مميزا في هذا النوع من الزراعة .

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