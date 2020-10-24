٢٤‏/١٠‏/٢٠٢٠ ٨:٤٢ م
رقم الصحفي: 2463
رمز الخبر: 84087420
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روحاني يهنئ لويس آرسي لانتخابه رئيسا جديدا لجمهورية بوليفيا

روحاني يهنئ لويس آرسي لانتخابه رئيسا جديدا لجمهورية بوليفيا

طهران/24 تشرين الأول/أكتوبر/إرنا- هنأ رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، حجة الإسلام حسن روحاني، لويس آرسي كاتاكورا، لانتخابه رئيسا جديدا لجمهورية بوليفيا متعددة القوميات، مؤكدا دعمه لحكومة الرئيس البوليفي المنتخب وإستعداد الجمهورية الإسلامية الإيرانية لإحياء العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون مع هذا البلد.

وأعرب روحاني عن خالص التهاني للويس آرسي كاتاكورا بمناسبة نجاح الإنتخابات الرئاسية في بوليفيا وفوزه فيها.

وأضاف: ان الانتخابات الأخيرة، التي تمخضت عن فوز فخامتكم الحاسم وفوز ديفيد تشوكوانكا نائبا لرئيس الدولة، لم تكن فقط ترسيخا لأسس الديمقراطية، بل كانت أيضا استعراضا مجيدا لإقامة العدل من قبل الشعب البوليفي العظيم.

وأعرب روحاني في برقية التهنئة عن دعمه للحكومة البوليفية المنتخبة في العهد الجديد لعودة السلطة إلى نواب الشعب، وأكد إستعداد الجمهورية الإسلامية الإيرانية لإحياء العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون مع دولة بوليفيا الصديقة في جميع المجالات، متمنيا للرئيس البوليفي الجديد دوام الصحة والتوفيق، ولشعب بلاده السعادة والرخاء.

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