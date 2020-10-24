روحاني يهنئ لويس آرسي لانتخابه رئيسا جديدا لجمهورية بوليفيا

وأعرب روحاني عن خالص التهاني للويس آرسي كاتاكورا بمناسبة نجاح الإنتخابات الرئاسية في بوليفيا وفوزه فيها.

وأضاف: ان الانتخابات الأخيرة، التي تمخضت عن فوز فخامتكم الحاسم وفوز ديفيد تشوكوانكا نائبا لرئيس الدولة، لم تكن فقط ترسيخا لأسس الديمقراطية، بل كانت أيضا استعراضا مجيدا لإقامة العدل من قبل الشعب البوليفي العظيم.

وأعرب روحاني في برقية التهنئة عن دعمه للحكومة البوليفية المنتخبة في العهد الجديد لعودة السلطة إلى نواب الشعب، وأكد إستعداد الجمهورية الإسلامية الإيرانية لإحياء العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون مع دولة بوليفيا الصديقة في جميع المجالات، متمنيا للرئيس البوليفي الجديد دوام الصحة والتوفيق، ولشعب بلاده السعادة والرخاء.

انتهى**أ م د