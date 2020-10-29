المبعوث الخاص للرئيس الايراني يصل الى يريفان

وكان عراقجي قد استهل جولته بالعاصمة الاذربيجانية باكو اول امس الاربعاء وسيختتمها بالعاصمة التركية انقرة.

وقال المبعوث الخاص للرئيس الايراني حين مغادرته موسكو بعد محادثاته التي اجراها الخميس مع مساعد الخارجية المندوب الروسي الخاص في شؤون قرة باغ اندريه رودنكو ومساعد الخارجية الروسي لشؤون الاتفاق النووي سيرغي ريابكوف: لقد قدمنا مبادرة طهران لحل النزاع حول قرة باغ على اساس المبادئ الانسانية والاهتمام بمطالب طرفي النزاع ونحن ننتظر الان الرد منهما.

وفور وصوله الى يريفان اوضح عراقجي في تصريح له انه اجرى محادثات مكثفة ومفيدة في باكو موسكو واضاف: انه من المقرر ان نتباحث مع المسؤولين الارمينيين حول سبل الوصول الى السلام.

وقال: ان الوقت الان حساس جدا ولابد من اتخاذ القرار لارساء السلام على وجه السرعة وتمهيد الطريق اليه.

انتهى ** 2342