ظريف يتحدث عن زيارته الى فنزويلا

وفي تغريدة له مرفقة بصور على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" كتب ظريف: لقد التقيت في فنزويلا مع الرئيس نيكولاس مادورو ونائبة الرئيس (دليسي) رودريغز ووزير الخارجية (خورخي) آرياس ووزراء اخرين للبحث حول العلاقات الثنائية.

واضاف: كما القيت كلمة في ندوة نظمتها مؤسسة "صاموئيل روبنسون"، تحدثت فيها حول تكتيكات اميركا والغرب لاثارة الرعب من اجل ايقاف حركة التاريخ نحو عالم ما بعد الغرب.

يذكر ان وزير الخارجية الايراني كان قد وصل الاربعاء الى فنزويلا المحطة الاولى من جولته التي تشمل ايضا بوليفيا وكوبا.

واجرت قناة "تلة سور" حوارا مع ظريف اجاب فيه على اسئلة القناة حول اهداف زيارته الى فنزويلا والاتخابات الرئاسية الاميركية والحظر الاميركي احادي الجانب ضد ايران وفنزويلا واستشهاد القائد سليماني.

ومن المقرر ان يشارك وزير الخارجية الايراني في زيارته الى لاباز في حفل تنصيب الرئيس البوليفي المنتخب لويس آرسي.

انتهى ** 2342