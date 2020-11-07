9 من ابطال ايران يتأهلون الى نهائي بطولة العالم للفنون القتالية

بیروت/6تشرين الثاني/نوفمبر/ارنا- بعد الهجوم الارهابي الذي استهدف قبل ايام جامعة كابول السؤال الذي يطرح نفسه هو: في أيّ خانةٍ يمكنُ تصنيفُ هذا العمل الإرهابي؟