9 من ابطال ايران يتأهلون الى نهائي بطولة العالم للفنون القتالية

وافاد مراسل وكالة ارنا نقلا عن رئيس الاتحاد الدولي للفنون القتالية ان الاخير ارسل رسالة الكترونية الى مديرعام نقابة الفنون القتالية ( ساواته ) الايرانية هنأه فيها بتالق الابطال الايرانيين في البطولة الدولية للفنون القنالية وكمال الاجسام وتأهل تسعة منهم الى نهائي البطولة الدولية.
وتقام بطولة العالم للفنون القتالية عبر الانترنت ويشارك فيها ابطال من مختلف دول العالم.
والابطال الايرانيين المتاهلين الى نهائي بطولة العالم للفنون القتالية هم: سام یونسي وفاطمه ملكي وآرشام بهمني ویكانه زارع وساره زارع وعلی نقاشیان وآیسا نعمتي مقدم وآیلار دنیادوست ومهدي آرامیان نژاد.
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