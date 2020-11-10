انقعاد اجتماع لمتابعة اغتيال الشهيد سليماني بحضور الأجهزة الأمنية

واشارت زهرة الهيان الیوم الثلاثاء إلى انتهاك حقوق الشعب الایرانی من قبل امریکا قائلة إن ذاكرة تاريخ الشعب الایرانی لا تنسی الجرائم البشعة التی ارتکبها امریکا بحق هذالشعب و منها وقوف الادارة الامريكية الی جانب الصدام فی ثماني سنوات من حرب العراق المفروضة على إيران و الجريمة الحربية التي ارتكبتها فرقاطة فينسنس الاميركية في اطلاق صاروخ علي الطائرة المدنية الايرانية واستشهاد جميع ركابها الـ 290 و دفاع المسؤولين الاميركيين عما جري ومنح نوط الشجاعة لقائد الفرقاطة و اغتيال العلماء النوويين الایرانیین و اغتیال اللواء قاسم سليماني ودعم الإرهابيين الناشطين في المنطقة.

وصرحت یجب ادانة امریکا على الساحة الدولية لانتهاكاتها لحقوق الإنسان لأن هذه الدولة قد تکون متورطة في العديد من القضايا المتعلقة بانتهاك حقوق الإنسان في بلادنا.

یذکر أن الشهيد اللواء قاسم سليماني قائد فيلق القدس بالحرس الثوري وابو مهدي المهندس ورفاقهما قد استشهدوا في اعتداء ارهابي اميركي قرب مطار بغداد فجر يوم الجمعة 3 يناير /كانون الثاني 2020.

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