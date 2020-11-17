جهانغيري: ادارة ترامب سعت بكل قواها لتقويض الاقتصاد الايراني

وفي تصريحه الاثنين خلال اجتماعه مع كبار مدراء الشبكة البنكية لدراسة أداء النظام البنكي في البلاد خلال العام الحالي، أشار جهانغيري الى تأكيد قائد الثورة الاسلامية على ضرورة تقديم العون لمسؤولي الحكومة من اجل حل مشكلات البلاد.

كما اشار الى تصريح قائد الثورة وتاكيده على استراتيجية "العزة والحكمة والمصلحة" للتعامل والعلاقة مع الدول الاخرى واضاف: ان لم نستفد من هذه الاستراتيجية الان فمتى نستفيد منها؟. قضايا البلاد لا تحل باهدار الفرص.

واعتبر الحظر المفروض من قبل ادارة ترامب بانه يختلف عما كان مفروضا على البلاد سابقا واضاف: من الصحيح ان اجراءات الحظر والضغوط مفروضة على البلاد منذ بداية الثورة الاسلامية الا ان الحظر الاخير (خلال فترة ترامب) يختلف كثيرا عما سبقه اذ سعى ترامب بكل قواه لتقويض الاقتصاد الايراني وكانت هذه الضغوط بحيث لم تتمكن حتى الدول الاخرى من الوفاء بالتزاماتها تجاه ايران.

ولفت جهانغيري الى ضرورة إحياء ثقة الشعب بمستقبل البلاد، وقال: ان ترامب شخص ظالم ومتغطرس بكل ما للكلمة من معنى، وقد فرض اقصى الضغوط، ومارس حظرا لا إنساني وحربا اقتصادية على الشعب، وأمر باغتيال بطلنا الوطني القائد سليماني، لذا فمن الطبيعي تماما ان يفرح الشعب الايراني عندما يهزم هذا الشخص في الانتخابات الرئاسية الاميركية، ولكن هذا لا يعني ان الشخص الجديد الذي سيتولى السلطة شخص ممتاز.

وصرح بان اداء المسؤولين الاقتصاديين في البلاد كان جيدا مع الاخذ بنظر اجراءات الحظر والضغوط القاسية والتي رافقتها تداعيات تفشي فيروس كرونا خلال الاشهر الاخيرة ايضا.

ونوه النائب الاول للرئيس الايراني الى ضرورة الوحدة والتلاحم لحل مشكلات البلاد والشعب، وقال: ان ايران بلد غني ويتمتع بكوادر بشرية كفوءة، ومن المستطاع تجاوز المنعطفات الصعبة والمشكلات من خلال الاعتماد على هذه القدرات.

انتهى ** 2342