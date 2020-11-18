مخرجة ايرانية تنضم الى لجنة تحكيم مهرجان سينمائي في تشيلي

ويضم مهرجان تشيلي السينمائي لاول مرة في دورته الثالثة، قسما دوليا؛ حيث اختيرت المخرجة الايرانية قصيدة كلمكاني الى جانب محكمين من اسبانيا والفلبين والارجنتين وبولندا، لتقييم الافلام الاجنبية المشاركة في هذا المهرجان.

كما تجدر الاشارة الى ان مهرجان "كورتوس اين كرانده" السينمائي يعقد كل عامين في تشيلي، وتشارك 18 افلام قصيرة من شتى البلدان في دورته الثالثة؛ بما في ذلك فيلم "القربان" للمخرجين الايرانيين سامان حسين بور واكوزند كريمي، الذي سيمثل السينما الايرانية لوحده في هذا الحدث السينمائي الدولي.

وبدات اعمال الدورة الثالثة لهذا المهرجان اليوم الاربعاء 18 نوفمبر وتستمر لغاية الخامس والعشرين من الشهر نفسه.

انتهى ** ح ع