البرلمان العراقي يتابع ملف اغتيال الشهيدين قاسم سليماني وابومهدي المهندس

وحسب ما صرح به عضو لجنة الامن والدفاع في البرلمان العراقي "مهدي نقي امرلي"، فإن الحكومة العراقية مطالبة في غضون الايام القادمة بالافصاح عن نتائج التحقيات حول ملف اغتيال قادة النصر (الفريق الشهيد قاسم سليماني وابو مهدي المهندس) وايضا الكشف عن المتورطين بالتواطؤ مع الامريكيين في تنفيذ هذه الجريمة.

واكد "امرلي"، ان لجنة الامن والدفاع النيابية ستضغط على الحكومة لتسرع في تويرة ارسال نتائج التحقيقات ذات الصلة بالهجمات التي طالت مواقع الحشد الشعبي واغتيال قادة النصر، الى البرلمان العراقي.

وفي تصريح لوكالة انباء "المعلومة"، اشار النائب العراقي الى خطوات سيتخذها البرلمان فور تسلمه التقرير المذكور؛ مبينا ان مجلس النواب يتابع عن كثب العملية هذه مع الحكومة لغاية ارسال نتائج التحقيقات.

من جانب اخر اكد النائب عن ائتلاف "سائرون" في البرلمان العراقي "رياض المسعودي"، في تصريح لوكالة المعلومة ايضا، ان هيئة رئاسة البرلمان وعدت النواب باستضافة رئيس الوزراء وعدد من اعضاء كابينته في غضون الاسبوعين القادمين.

واوضح النائب العراقي، ان البرلمان سيركز خلال هذا الاجتماع المرتقب على عدد من القضايا الهامة بما في ذلك جدولة انسحاب القوات الامريكية من العراق.

انتهى ** ح ع