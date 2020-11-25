٢٥‏/١١‏/٢٠٢٠ ١٠:٢٦ ص
رقم الصحفي: 1870
رمز الخبر: 84123085
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خلال لقاء السفيرالايراني مع وزير الامن البرازيلي

التاكيد على تنمية العلاقات التجارية بين ايران والبرازيل

التاكيد على تنمية العلاقات التجارية بين ايران والبرازيل

طهران / 25 تشرين الثاني/ نوفمبر/ ارنا – شدد السفير الايراني في برازیلیا ووزير الأمن في حكومة البرازيل على ضرورة تعزيز العلاقات المتينة بين البلدين وخاصة فترة ما بعد كورونا.

وافاد مراسل ارنا نقلا عن المركز الاعلامي للخارجية الايرانية ان سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية لدى البرازيل " حسين قريبي " التقى بوزير الامن في حكومة البرازيل الجنرال " اكوستو هلنو" وبحث الجانبان العلاقات الثنائية مشددين على استمرارية اللقاءات السياسية بينهما وذلك للارتقاء بالعلاقات المتينة بين البلدين وخاصة في المجال التجاري وضرورة تنميتها في حقبة مابعد الانتهاء من جائحة كورونا. 

وتربط البلدين علاقات تجارية متينة حيث بلغ حجم التجارة بينهما خلال العام 2019 مايزيد عن اربعة مليارات دولار. 

انتهى**م م**

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