التاكيد على تنمية العلاقات التجارية بين ايران والبرازيل

وافاد مراسل ارنا نقلا عن المركز الاعلامي للخارجية الايرانية ان سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية لدى البرازيل " حسين قريبي " التقى بوزير الامن في حكومة البرازيل الجنرال " اكوستو هلنو" وبحث الجانبان العلاقات الثنائية مشددين على استمرارية اللقاءات السياسية بينهما وذلك للارتقاء بالعلاقات المتينة بين البلدين وخاصة في المجال التجاري وضرورة تنميتها في حقبة مابعد الانتهاء من جائحة كورونا.

وتربط البلدين علاقات تجارية متينة حيث بلغ حجم التجارة بينهما خلال العام 2019 مايزيد عن اربعة مليارات دولار.

انتهى**م م**